Кабмін змінив порядок призначення на держслужбу на час карантину

Кабінет міністрів України у ході сьогоднішнього засідання затвердив окремий порядок призначення на посади державної служби на період карантину. Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що це обумовлено тим, що законом "Про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" було зупинено дію закону "Про державну службу" в частині проведення конкурсів на посади держслужби та призначення на посади держслужби за результатами конкурсу.

У новому порядку передбачається, що:

суб’єкти призначення можуть скористатися, у першу чергу, правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонувала комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б та В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину;

суб’єкти призначення або керівники держслужби в державному органі можуть призначити на посаду осіб шляхом укладання контракту на проходження держслужби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами проведеного конкурсу після скасування дії карантину.

При цьому у другому випадку особа призначається на посаду лише на певний термін, після завершення якого має бути обов’язково проведений класичний конкурс на зайняття посади державної служби. Він має бути оголошений протягом 2 місяців після скасування дії карантину.

Вказано, що добір осіб за такою процедурою здійснюватиметься за результатами проведених співбесід з тими кандидатами, які виявлять бажання і відповідатимуть загальним вимогам до тих, хто претендує на посади державної служби. Окрім того, інформація про добір у такий спосіб оприлюднюватиметься на Єдиному порталі вакансій державної служби.

"Цей порядок не застосовується до переможців конкурсу, які за певних причин (проведення спецперевірки тощо) на час набрання чинності цієї постанови не призначено на відповідні посади. У такому випадку призначення здійснюється на загальних підставах відповідно до ЗУ "Про державну службу", - додали у Кабміні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський схвалив зміни до державного бюджету-2020 у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня парламент схвалив за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.