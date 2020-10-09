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На надбавки медикам за вересень перерахували вже понад 1,2 млрд гривень

Україна, П'ятниця 09 жовтня 2020 13:11
На надбавки медикам за вересень перерахували вже понад 1,2 млрд гривень
Фото: медики (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що всім лікарням в Україні вже перерахували 1 млрд 210 млн гривень надбавок за вересень для медичних працівників. Такі дані станом на вечір 8 жовтня.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Всі ці кошти на сьогодні виплачуються, виплачені... Вже перераховано було на вчорашній вечір, і майже всім лікарням - 1 млрд 210 млн грн. Більш того, вже почали перераховувати кошти авансом за жовтень", - зазначив глава МОЗ.

Міністр нагадав, що для лікаря надбавка становить 3560 гривень, 2,5 тис. гривень - для середнього медичного персоналу, а 1250 гривень - для молодшого медичного персоналу.

"Так, це мало, ми про це говоримо, що це тільки початок", - заявив Степанов.

Як повідомлялося, на початку вересня Кабінет міністрів затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам; анонсувалося, що медики зможуть отримати виплати вже до кінця вересня.

Як писало РБК-Україна, в липні КМУ виділив кошти на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня.

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