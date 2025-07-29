Кабмин хочет привлечь 400 млрд гривен для финансирования сектора безопасности и обороны, - Свириденко

Кабинет Министров планирует привлечь 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны. Это будет рассмотрено Верховной Радой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в эфире национального телемарафона.

"В этом году мы планируем, как правительство, привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования. Это только на 2025 год. И конечно мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году", - сказала Свириденко.

По ее словам, все социальные обязательства перед украинцами правительством будут выполнены.

"Мы, как правительство, как государство, выполним все социальные обязательства перед украинцами в полном объеме. Все запланированные в августе платежи поступят вовремя", - подчеркнула она.

Свириденко рассказала, что сейчас планируется добавить в государственный бюджет 400 миллиардов гривен, которые будут использованы для финансирования сектора безопасности и обороны.

"Также мы ожидаем, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет. Мы планируем добавить 400 млрд гривен, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны", - отметила Свириденко.

В то же время, президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что Свириденко доложила ему о проектных решениях.

"В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат", - сказал Зеленский.