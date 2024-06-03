Кабмин рассматривает отмену пошлины и НДС на энергооборудование, - Шмыгаль

Кабинет министров будет способствовать созданию альтернативного поколения в Украине. Необходимые для этого шаги обсудили на совещании в понедельник, 3 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На совещании Шмыгаль заслушал доклады вице-премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Германа Галущенко.

"Рассмотрели возможность отмены ввозных пошлин и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза. Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", - рассказал премьер.

По его словам, правительство работает над децентрализацией энергосистемы.

"Говорим с партнерами о поставках дизель-генераторов, когенерационных установок, мобильных котельных - прежде всего для прифронтовых регионов", - добавил Шмыгаль.

Он также дал поручение проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование.

Минэнерго поручено совместно с партнерами проработать вопрос по установке газопоршневых установок в каждом областном центре.

"Россия делает все, чтобы уничтожить нашу энергосистему. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы подготовиться к сложному отопительному сезону", - подчеркнул премьер.