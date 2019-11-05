Кабмін готує законопроект про прожитковий мінімум

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів подасть до Верховної ради законопроект про прожитковий мінімум. Про це він заявив під час презентації бюджету на 2020 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект вже готується до внесення на розгляд парламенту.

"З приводу рішучих кроків - подолати бідність - наше завдання на 5 років. Перший крок - це відв'язати це явище - мінімальний прожитковий мінімум від величезних показників. Зараз відповідний законопроект готується до внесення у Верховну раду", - заявив Гончарук.

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська також додала , що завтра законопроект буде винесений на розгляд уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в проекті бюджету-2020 закладається підвищення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 550 гривень.

Також РБК-Україна писало, що в держбюджеті на наступний рік передбачається незначне підвищення пенсій. На пенсії виділять 173 млрд гривень. При цьому пенсіонерам старше 80 років підвищать надбавки по догляду на 670 гривень - на ці цілі закладається 806 млн гривень.

Крім цього, на презентації проекту бюджету на 2020 рік глава уряду запевнив, що Кабмін не закладав підвищення податків.