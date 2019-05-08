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Кабмін готує санкції за видачу паспортів РФ на Донбасі


Санкції введуть щодо причетних до паспортизації Донбасу

Кабінет міністрів України готує персональні санкції за видачу російських паспортів на Донбасі. Про це на брифінгу повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

За його словами, в уряді готують перелік причетних до видачі паспортів українським громадянам на окупованій території, а також до тиску і примусу до отримання цих документів.

"Ми готуємо зараз перелік таких посадових осіб Російської Федерації, до яких повинні бути застосовані персональні санкції у взаємодії з міжнародними партнерами", - зазначив Черниш.

Нагадаємо, сьогодні міністр у справах ветеранів Ірина Фриз заявила, що Україна може позбавити пенсій і соціальних виплат тих жителів окупованого Донбасу, які отримають російські паспорти.

Раніше президент Росії Володимир Путін допускав, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.

"З приводу можливості одержання пенсії і у нас, і в Україні - теоретично це можливо", - зазначив він. Він також додав, що середній рівень пенсії в Україні по старості майже в три рази менше, ніж в Росії.

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