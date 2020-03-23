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Кабмін готує перелік заборонених на час карантину видів діяльності

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 11:53
Кабмін готує перелік заборонених на час карантину видів діяльності
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні з'явиться чіткий список тимчасово заборонених видів діяльності

Уряд готує перелік заборонених на час карантину в Україні видів діяльності. Це випливає з повідомлень заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді у Facebook

За її словами, обмеження поки що плануються на тому ж рівні, що і є на сьогодні - сфера послуг, ресторани, кінотеатри і т. д. Вона також уточнила, що пропонує перелік за галузевим принципом товарів, робіт і послуг. Наприклад, продовжать працювати установи охорони здоров'я, промисловість, зв'язок, ресторани на винос, банки, мережі і т. д.

У той же час, за словами екс-нардепа Олексія Мушака, станом на вчора перелік заборонених видів діяльності виглядав наступним чином.

  • Діяльність театрів, кінотеатрів, музеїв, інших закладів культури та розважальних закладів
  • Діяльність з проведення будь-яких масових заходів (концертів, виступів, спортивних змагань)
  • Діяльність спортивних клубів та фітнес-центрів
  • Діяльність підприємств громадського харчування (крім роботи на винос та / або доставку)
  • Діяльність ринків (продовольчих, господарських та будь-яких інших)
  • Діяльність ТРЦ (крім роздрібної торгівлі)
  • Роздрібна торгівля (крім дозволеної в списку)

Також передбачається, що під обмеження потраплять салони краси, манікюрні, сауни, масажні та інші подібні заклади

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на час карантину.

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