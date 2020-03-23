Кабмін готує перелік заборонених на час карантину видів діяльності

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні з'явиться чіткий список тимчасово заборонених видів діяльності

Уряд готує перелік заборонених на час карантину в Україні видів діяльності. Це випливає з повідомлень заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді у Facebook

За її словами, обмеження поки що плануються на тому ж рівні, що і є на сьогодні - сфера послуг, ресторани, кінотеатри і т. д. Вона також уточнила, що пропонує перелік за галузевим принципом товарів, робіт і послуг. Наприклад, продовжать працювати установи охорони здоров'я, промисловість, зв'язок, ресторани на винос, банки, мережі і т. д.

У той же час, за словами екс-нардепа Олексія Мушака, станом на вчора перелік заборонених видів діяльності виглядав наступним чином.

Діяльність театрів, кінотеатрів, музеїв, інших закладів культури та розважальних закладів

Діяльність з проведення будь-яких масових заходів (концертів, виступів, спортивних змагань)

Діяльність спортивних клубів та фітнес-центрів

Діяльність підприємств громадського харчування (крім роботи на винос та / або доставку)

Діяльність ринків (продовольчих, господарських та будь-яких інших)

Діяльність ТРЦ (крім роздрібної торгівлі)

Роздрібна торгівля (крім дозволеної в списку)

Також передбачається, що під обмеження потраплять салони краси, манікюрні, сауни, масажні та інші подібні заклади

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на час карантину.