Кабмин готовит перечень запрещенных на время карантина видов деятельности

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине появится четкий список временно запрещенных видов деятельности

Правительство готовит перечень запрещенных на время карантина в Украине видов деятельности. Это следует из сообщений замминистра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook

По ее словам, ограничения пока планируются на том же уровне, которые и есть на сегодня - сфера услуг, рестораны, кинотеатры и т. д. Она также уточнила, что предлагает перечень по отраслевому принципу товаров, работ и услуг. Например, продолжат работать учреждения здравоохранения, промышленность, связь, рестораны на вынос, банки, сети и т.д.

В то же время, по словам экс-нардепа Алексея Мушака, по состоянию на вчера перечень запрещенных видов деятельности выглядел следующим образом.

Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других учреждений культуры и развлекательных заведений

Деятельность по проведению любых массовых мероприятий (концертов, выступлений, спортивных соревнований)

Деятельность спортивных клубов и фитнес-центров

Деятельность предприятий общественного питания (кроме работы на вынос и / или доставку)

Деятельность рынков (продовольственных, хозяйственных и любых других)

Деятельность ТРЦ (кроме розничной торговли)

Розничная торговля (кроме разрешенной в списке)

Также предполагается, что под ограничения попадут салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на время карантина.