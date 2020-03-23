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Кабмин готовит перечень запрещенных на время карантина видов деятельности

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 11:53
Кабмин готовит перечень запрещенных на время карантина видов деятельности
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине появится четкий список временно запрещенных видов деятельности

Правительство готовит перечень запрещенных на время карантина в Украине видов деятельности. Это следует из сообщений замминистра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook

По ее словам, ограничения пока планируются на том же уровне, которые и есть на сегодня - сфера услуг, рестораны, кинотеатры и т. д. Она также уточнила, что предлагает перечень по отраслевому принципу товаров, работ и услуг. Например, продолжат работать учреждения здравоохранения, промышленность, связь, рестораны на вынос, банки, сети и т.д.

В то же время, по словам экс-нардепа Алексея Мушака, по состоянию на вчера перечень запрещенных видов деятельности выглядел следующим образом.

  • Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других учреждений культуры и развлекательных заведений
  • Деятельность по проведению любых массовых мероприятий (концертов, выступлений, спортивных соревнований)
  • Деятельность спортивных клубов и фитнес-центров
  • Деятельность предприятий общественного питания (кроме работы на вынос и / или доставку)
  • Деятельность рынков (продовольственных, хозяйственных и любых других)
  • Деятельность ТРЦ (кроме розничной торговли)
  • Розничная торговля (кроме разрешенной в списке)

Также предполагается, что под ограничения попадут салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на время карантина.

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