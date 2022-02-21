RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Уряд готує послаблення карантинних обмежень через покращення ситуації з ковідом

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує змінити правила у "помаранчевих" та "зелених" зонах карантину у весняно-літній період. Відповідне доручення прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав 21 лютого на селекторній нараді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль дав завдання МОЗ проаналізувати карантинні обмеження з рекомендацій країн Європейського союзу, та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.

"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - зазначив Шмигаль.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу склала менш як 200 тисяч за тиждень. Так, минулого тижня було зафіксовано 191 тисячу нових випадків захворювання, що на 19% (або на 43 тисячі випадків) менше, порівняно з попереднім тижнем.

Також у МОЗ відзначили зменшення кількості госпіталізацій. За минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тисяч пацієнтів, що на 4 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

"Вперше за шість тижнів кількість виписаних із лікарень перевищила кількість госпіталізованих. Це призводить до того, що кількість зайнятих ліжок із хворими коронавірусною хворобою постійно зменшується", - зазначив міністр Віктор Ляшко.

Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного університетом Джона Хопкінса, локдауни практично не вплинули на здоров'я населення, вони призвели до величезних економічних і соціальних витрат там, де вони були прийняті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин