Локдауни завдали величезної шкоди і марні для здоров'я, - університет Хопкінса

Локдауни під час першої хвилі COVID-19 навесні 2020 року знизили смертність від COVID-19 тільки на 0,2% в США і Європі. Згідно з метааналізом кількох досліджень, проведеним університетом Джона Хопкінса, локдауни завдали величезної шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Хоча в цьому метааналізі робиться висновок про те, що локдауни практично не вплинули на здоров'я населення, вони призвели до величезних економічних і соціальних витрат там, де вони були прийняті. Як наслідок, політика ізоляції необгрунтована і повинна бути відкинута як інструмент політики щодо пандемії", - пишуть дослідники.

Дослідники - професор економіки Університету Джона Хопкінса Стів Ханке, професор економіки Лундського університету Ларс Джонунг і спеціальний радник Копенгагенського центру політичних досліджень Джонас Хербі - проаналізували вплив карантинних заходів, таких як закриття шкіл, закриття підприємств і обов'язкове носіння масок, на смертність від COVID-19.

"Ми практично не знаходимо доказів того, що обов'язкові локдауни в Європі та Сполучених Штатах мали помітний вплив на рівень смертності від COVID-19", - пишуть дослідники.

Більш того, дослідники дійшли висновку, що обмеження зборів могло фактично збільшити смертність від COVID-19. За їхніми даними, ізоляція інфікованої людини вдома з його сім'єю призводить до ризику піддати членів сім'ї більш високому вірусному навантаженні, викликаючи більш важке захворювання.

"Часто локдауни обмежували доступ людей до безпечних (на відкритому повітрі) місць, таких як пляжі, парки та зоопарки, або включали обов'язкове використання масок на відкритому повітрі або суворі обмеження на збори на відкритому повітрі, змушуючи людей зустрічатися в менш безпечних (в приміщенні) місцях", - зазначають дослідники.

Рівень безробіття досяг піку в США на рівні 14,8% у квітні 2020 року, але знизився до 3,9% у грудні, що все ще трохи вище рівня 3,5%, на якому він був у лютому 2020 року.

Дослідники також вказали на інші наслідки локдаунів, такі як зростання безробіття, скорочення шкільної освіти, збільшення випадків домашнього насильства та передозування наркотиками.

Зокрема, з травня 2020 року по квітень 2021 року в США було зареєстровано 100 306 смертей від передозування наркотиків , що на 28,5% більше, ніж 78 056 смертей, зареєстрованих за попередній 12-місячний період.

Дослідження, проведене Національною комісією з COVID - 19 і кримінального правосуддя в минулому році, показало, що кількість випадків домашнього насильства в США збільшилася на 8,1%