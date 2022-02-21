Кабмин готовит ослабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом

Шмыгаль дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения по рекомендациям стран Европейского союза, и, при необходимости, внести изменения в те требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах, учитывая весенне-летний период.

"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные мероприятия для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - отметил Шмыгаль.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч за неделю. Так, на прошлой неделе было зафиксировано 191 тысячу новых случаев заболевания, что на 19% (или на 43 тысячи случаев) меньше, по сравнению с предыдущей неделей.

Также в Минздраве отметили уменьшение количества госпитализаций. За прошедшую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.

"Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Это приводит к тому, что количество занятых коек с больными коронавірусною болезнью постоянно уменьшается", - отметил министр Виктор Ляшко.