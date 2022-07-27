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Кабмін готує нові правила встановлення лічильників на тепло та воду: що буде з комуналкою

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Київ, Середа 27 липня 2022 14:25
Кабмін готує нові правила встановлення лічильників на тепло та воду: що буде з комуналкою Фото: в Україні змінять терміни встановлення лічильників на воду та тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів хоче змістити на два роки терміни встановлення лічильників на тепло та воду та дозволити не знімати показання під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №7589.

Уряд вніс проект закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" у Верховну раду 25 липня.

Варто зазначити, що за чинним законодавством у кожній багатоповерхівці мають бути встановлені колективні лічильники тепла і води. Їх встановлюють за рахунок обслуговуючих компаній. Кінцевий термін - 1 серпня 2022 року, після передбачені штрафи.

Тепер Кабмін пропонує перенести кінцевий термін на два роки - до 1 серпня 2024-го.

Також закон пропонує не проводити перевірку лічильників під час війни. Її відкладуть на післявоєнний період. Проте у перші три місяці після скасування воєнного стану комунальники мають вказати показання.

Як будуть нараховувати комуналку?

Рахунки за тепло будуть формувати за методикою Мінрегіон, згідно з розподілом між жителями обсягів спожитих послуг. Дані будуть залежати і від температури повітря на вулиці.

За схожою схемою будуть розраховувати плату за воду для жителів, які не мають лічильників, або які не передають показання.

Для тих українців, які мають лічильники, плата за воду нараховуватиметься за їхніми показаннями.

Нагадаємо, що в Україні планують заборонити примусово стягувати борги за комунальні послуги.

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