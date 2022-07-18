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Рада підтримала заборону на стягнення боргів за комуналку

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 15:28
Рада підтримала заборону на стягнення боргів за комуналку Фото: з українців не будуть примусово стягувати борги за комуналку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада в першому читанні підтримала заборону на примусове стягнення боргів за комунальні послуги. За відповідний законопроект 7531 проголосували 287 народних депутатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Зокрема, законопроект пропонує на період воєнного стану зупинити примусове виконання рішень про стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб.

Раніше ця норма діяла щодо підприємств ОПК, органів військового управління, військових частин, вишів, установ та організацій ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям не нараховуватимуть оплату за комунальні послуги, якщо споживач відсутній більше 30 днів. Але свою відсутність треба підтвердити відповідним документом.

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