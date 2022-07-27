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Кабмин готовит новые правила установки счетчиков на тепло и воду: что будет с коммуналкой

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Киев, Среда 27 июля 2022 14:25
Кабмин готовит новые правила установки счетчиков на тепло и воду: что будет с коммуналкой Фото: в Украине изменят сроки установки счетчиков на воду и тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров хочет сместить на два года сроки установки счетчиков на тепло и воду и позволить не снимать показания во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроект №7589.

Правительство внесло проект закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" в Верховную раду 25 июля.

Стоит отметить, что по действующему законодательству в каждой многоэтажке должны быть установлены коллективные счетчики тепла и воды. Их устанавливают за счет обслуживающих компаний. Конечный срок - 1 августа 2022 года, после предусмотрены штрафы.

Теперь Кабмин предлагает перенести конечный срок на два года - до 1 августа 2024-го.

Также закон предлагает не проводить проверку счетчиков во время войны. Ее отложат на послевоенный период. Однако в первые три месяца после отмены военного положения коммунальщики должны указать показания.

Как будут начислять коммуналку?

Счета за тепло будут формировать по методике Минрегион, согласно с распределением между жильцами объемов потребленных услуг. Данные будут зависеть и от температуры воздуха на улице.

По похожей схеме будут рассчитывать плату за воду для жильцов, которые не имеют счетчиков, или которые не передают показания.

Для тех украинцев, которые имеют счетчики, плата за воду будет начисляться по их показаниям.

Напомним, что в Украине планируют запретить принудительно взыскивать долги за коммунальные услуги.

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