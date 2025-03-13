ua en ru
Чт, 13 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках инициативы ERA

Украина, Четверг 13 марта 2025 14:02
UA EN RU
Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках инициативы ERA Фото: Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках инициативы ERA (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов. Эти средства направлены в рамках инициативы ERA, к которой привлечены страны "Большой семерки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA", - рассказал он.

По словам премьера, указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета.

"Это первый транш от Канады, которая в целом выделила 5 млрд канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов", - отметил Шмыгаль.

Он также поблагодарил Канаду и всех партнеров G7 за создание механизма, который заставляет Россию к финансовой ответственности за агрессию.

Инициатива ERA для Украины

Напомним, что ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) - инициатива, которая предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Например, в начале марта в Украину поступил первый транш от Великобритании в рамках ERA на 752 млн фунтов (970 млн долларов). Средства, как отмечалось выше, обеспечены именно доходами от замороженных российских активов.

Добавим, что в январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Война в Украине
NEWS
Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит
Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит
DAILY
Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья