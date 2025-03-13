Фото: Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках инициативы ERA (kmu gov ua)

Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов. Эти средства направлены в рамках инициативы ERA, к которой привлечены страны "Большой семерки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA", - рассказал он. По словам премьера, указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета. "Это первый транш от Канады, которая в целом выделила 5 млрд канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов", - отметил Шмыгаль. Он также поблагодарил Канаду и всех партнеров G7 за создание механизма, который заставляет Россию к финансовой ответственности за агрессию.