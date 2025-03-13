Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках инициативы ERA
Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов. Эти средства направлены в рамках инициативы ERA, к которой привлечены страны "Большой семерки".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA", - рассказал он.
По словам премьера, указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета.
"Это первый транш от Канады, которая в целом выделила 5 млрд канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов", - отметил Шмыгаль.
Он также поблагодарил Канаду и всех партнеров G7 за создание механизма, который заставляет Россию к финансовой ответственности за агрессию.
Инициатива ERA для Украины
Напомним, что ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) - инициатива, которая предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.
Например, в начале марта в Украину поступил первый транш от Великобритании в рамках ERA на 752 млн фунтов (970 млн долларов). Средства, как отмечалось выше, обеспечены именно доходами от замороженных российских активов.
Добавим, что в январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.
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