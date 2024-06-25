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Кабмин разрешил операторам по разминированию бронировать всех своих саперов

Киев, Вторник 25 июня 2024 19:08
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Кабмин разрешил операторам по разминированию бронировать всех своих саперов Иллюстративное фото: в Украине разрешили бронировать саперов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сертифицированные операторы по разминированию могут забронировать от мобилизации 100% саперов. Кабинет министров поддержал соответствующую инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный отметил, что от гуманитарного разминирования зависит как экономический рост в Украине, так и продовольственная безопасность в мире.

В ведомстве подчеркнули, что решение Кабмина предусматривает бронь для саперов сертифицированного оператора, которые входят в состав групп:

  • нетехнического обследования;
  • технического обследования;
  • очистки;
  • инспектирования;
  • контроля качества.

Речь о гражданских, которые прошли базовую подготовку для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях. Их могут забронировать независимо от военно-учетной специальности, возраста и военного звания.

"Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работу по гуманитарному разминированию", - уточнили в Минэкономики.

Что предшествовало

Напомним, в Украине предусмотрели бронирование от мобилизации для сотрудников ряда предприятий.

В частности, недавно министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что 90% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям могут получить бронь.

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