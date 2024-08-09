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Кабмин поручил устанавливать солнечные панели на крышах школ, больниц и не только

Иллюстративное фото: в Украине будут устанавливать солнечные панели на крышах школ и не только (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине будут устанавливать солнечные панели на крышах административных зданий, больниц и школ. Соответствующее поручение дал Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина и постоянного представителя Кабминаа в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Шмыгаль рассказал, что сегодня, 9 августа, правительство приняло решение про активизацию программы установки альтернативной энергии в админзданиях, больницах и школах. 

"Речь, прежде всего, о солнечных панели на крышах, а также установах хранения энергии. Эта задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ автономны", - добавил премьер. 

При этом Мельничук уточнил, что решением Кабмина поручается обеспечить установку солнечных панелей и установох хранения электроэнергии в период до 31 декабря 2025 года. 

Финансирование будет совершаться за счет международной технической и гуманитарной помощи негосударственных фондов поддержки развития возобновляемых источников энергии, а также других не запрещенных законодательством источников финансирования. 

 

Проблемы с генерацией в Украине

Напомним, с начала весны российские оккупанты нанесли ряд ударов по энергетическим объектам Украины. Из-за этого уровень генерации в стране резко снизился, что привело к дефициту в энергосистеме.

На этом фоне в Украине начали развивать возобновляемые источники энергии. По стране устанавливают солнечные электростанции и ветряные электростанции.

Более детально о том, сколько стоят солнечные панели и как можно получить от государства субсидию при их покупке, - в материале РБК-Украина (проекта Styler).

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