Кабмін доручив встановлювати сонячні панелі на дахах шкіл, лікарень і не лише

Шмигаль розповів, що сьогодні, 9 серпня, уряд ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергії в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

"Йдеться насамперед про сонячні панелі на дахах, а також установки зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель і шкіл автономна", - додав прем'єр. .

При цьому Мельничук уточнив, що рішенням Кабміну доручається забезпечити встановлення сонячних панелей та установок зберігання електроенергії у період до 31 грудня 2025 року.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.