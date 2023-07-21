Кабмин поручил начать подготовку к охране внешних границ ЕС

Кабинет министров поручил до 2025 года обеспечить готовность Украины к охране внешних границ Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, Кабмин внес изменения в распоряжение "Об одобрении Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года".

В частности, изменения предусматривают применение неотложных мер, которые направлены на преодоление последствий российского вторжения, и “обеспечение готовности к охране внешних границ ЕС в пределах государственной границы Украины после полноправного членства”.

Отметим, что по состоянию на данный момент изменения в распоряжение не опубликованы, поэтому непонятно, готовится ли Украина к вступлению в ЕС до 2025 года.

Сейчас же в стратегии готовность к охране внешних границ Евросоюза указана только как цель. В случае вступления украинская граница с Молдовой, Россией и Беларусью станет внешней границей Евросоюза.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, в прошлом году Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили ряд условий для вступления в блок.

По состоянию на сейчас Украина рассчитывает начать переговоры с ЕС о вступлении до конца 2023 года. Для этого власти внедряют реформы. Как сообщало издание Reuters в июне, Украина выполнила 2 из 7 условий для таких переговоров.

Более детально о пути Украины в Евросоюз можете узнать в материале РБК-Украина.