Кабмін доповнив порядок використання коштів на підвищення обороноздатності

Існуючий порядок привели у відповідність з показниками оборонного замовлення на 2018

Кабінет міністрів доповнив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи по підвищенню обороноздатності та безпеки України. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, пункт 3 даного порядку доповнили новими абзацами такого змісту:

створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для ремонту боєприпасів, ремонт і модернізація таких потужностей;

закупівлю, ремонт спеціальних комплектуючих виробів, матеріалів і устаткування для зборки та ремонту боєприпасів.

У пояснювальній записці до документа повідомляється, що це рішення дозволить привести існуючий порядок у відповідність з основними показниками Державного оборонного замовлення на 2018 рік.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко затвердив річну програму співробітництва Україна-НАТО.