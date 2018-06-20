Кабмін доповнив порядок використання коштів на підвищення обороноздатності

Існуючий порядок привели у відповідність з показниками оборонного замовлення на 2018
Кабінет міністрів доповнив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи по підвищенню обороноздатності та безпеки України. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, пункт 3 даного порядку доповнили новими абзацами такого змісту:
У пояснювальній записці до документа повідомляється, що це рішення дозволить привести існуючий порядок у відповідність з основними показниками Державного оборонного замовлення на 2018 рік.
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко затвердив річну програму співробітництва Україна-НАТО.