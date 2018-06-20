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Кабмін доповнив порядок використання коштів на підвищення обороноздатності

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:48
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Існуючий порядок привели у відповідність з показниками оборонного замовлення на 2018

Кабінет міністрів доповнив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи по підвищенню обороноздатності та безпеки України. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, пункт 3 даного порядку доповнили новими абзацами такого змісту:

  • створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для ремонту боєприпасів, ремонт і модернізація таких потужностей;
  • закупівлю, ремонт спеціальних комплектуючих виробів, матеріалів і устаткування для зборки та ремонту боєприпасів.

У пояснювальній записці до документа повідомляється, що це рішення дозволить привести існуючий порядок у відповідність з основними показниками Державного оборонного замовлення на 2018 рік.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко затвердив річну програму співробітництва Україна-НАТО.

 

Кабмін затвердив реконструкцію залізничних шляхів у Чорнобильській зоні вартістю 900 млн гривень
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, обороноспособность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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