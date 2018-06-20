Кабмин дополнил порядок использования средств на повышение обороноспособности

Существующий порядок привели в соответствие с показателями оборонного заказа на 2018
Кабинет министров дополнил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на меры по повышению обороноспособности и безопасности Украины. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, пункт 3 данного порядка дополнили новыми абзацами следующего содержания:
В пояснительной записке к документу сообщается, что это решение позволит привести существующий порядок в соответствие с основными показателями Государственного оборонного заказа на 2018 год.
Фото: постановление Кабмина
Напомним, ранее президент Петр Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина-НАТО.