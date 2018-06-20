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Кабмин дополнил порядок использования средств на повышение обороноспособности

НовостиПолитика    20.06.2018 - 15:48
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Существующий порядок привели в соответствие с показателями оборонного заказа на 2018

Кабинет министров дополнил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на меры по повышению обороноспособности и безопасности Украины. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, пункт 3 данного порядка дополнили новыми абзацами следующего содержания:   

  • создание новых и наращивание существующих производственных мощностей для ремонта боеприпасов, ремонт и модернизация таких мощностей;
  • закупку, ремонт специальных комплектующих изделий, материалов и оборудования для сборки и ремонта боеприпасов.

В пояснительной записке к документу сообщается, что это решение позволит привести существующий порядок в соответствие с основными показателями Государственного оборонного заказа на 2018 год.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее президент Петр Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина-НАТО.  

 

Кабмин утвердил реконструкцию ж/д путей в Чернобыльской зоне стоимостью 900 млн гривен
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, обороноспособность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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