Кабмин дополнил порядок использования средств на повышение обороноспособности

Существующий порядок привели в соответствие с показателями оборонного заказа на 2018

Кабинет министров дополнил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на меры по повышению обороноспособности и безопасности Украины. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, пункт 3 данного порядка дополнили новыми абзацами следующего содержания:

создание новых и наращивание существующих производственных мощностей для ремонта боеприпасов, ремонт и модернизация таких мощностей;

закупку, ремонт специальных комплектующих изделий, материалов и оборудования для сборки и ремонта боеприпасов.

В пояснительной записке к документу сообщается, что это решение позволит привести существующий порядок в соответствие с основными показателями Государственного оборонного заказа на 2018 год.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее президент Петр Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина-НАТО.