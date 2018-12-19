Кабмін повинен повернути держконтроль за цінами на продукти, - Шахов

Подорожчання традиційного новорічного столу він назвав справжнім показником інфляції
Уряду слід терміново повернути державний контроль за цінами на продукти. Про це заявив народний депутат від партії Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.
Подорожчання традиційного новорічного столу він назвав справжнім показником інфляції.
"Ми порахували, що за рік вартість традиційного новорічного кошика на одну невелику сім'ю зросла з 1 200 до 1 433 гривень. Шампанське, горілка, сир, мариновані огірки, червона ікра, ковбаса варена, курка, картопля, масло, батон, мандарини, майонез, яйця, торт "Київський" – все це в цілому подорожчало на 19,4%. Ось це і є справжній показник інфляції, а не ті 7,5 відсотка, про яких рапортує уряд", – пояснив Шахов.
Нардеп зазначив, що українці поставлені в умови, коли доведеться урізати святкове меню.
"Прожитковий мінімум в цьому році підняли на 77 гривень, а ціни на продукти зросли аж на 20 відсотків! Тепер людині, щоб укластися в торішній святковий бюджет, треба або відмовитися від солодкого, або від алкоголю. Новий рік без шампанського" – це і є "справжні" урядові реформи", – підкреслив Шахов.
Народний депутат від "Нашого краю" закликав владу негайно відреагувати на безконтрольне зростання цін.
"Зростання цін це те, що реально хвилює і обурює людей. Те, з чим люди стикаються щодня, щогодини. Поки влада ховає голову в пісок, українці думають, як прогодувати себе і свої сім'ї. Уряду слід відкинути свою страусину політику – негайно повернути державний контроль за цінами на соціально значимі продукти та вжити невідкладних заходів для подолання реальної інфляції", – резюмував Шахов.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за 11 місяців цього року індекс споживчих цін на продукти харчування зріс на 7,5%. У липні цього року прожитковий мінімум в Україні підвищили з 1 700 до 1 777 грн, а з 1 грудня – до 1853 грн. Загалом, за рік прожитковий мінімум зріс на 9%.
У той же час українці витрачають на їжу близько 50% усіх своїх доходів, що характеризує України як бідну країну. Жителі країн Євросоюзу витрачають на їжу 8-25%, Китаю – 22,5%, США – 6,3%.