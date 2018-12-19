Кабмин должен вернуть госконтроль за ценами на продукты, - Шахов

Подорожание традиционного новогоднего стола он назвал настоящим показателем инфляции
Правительству следует срочно вернуть государственный контроль за ценами на продукты. Об этом заявил народный депутат от партии Сергей Шахов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Подорожание традиционного новогоднего стола он назвал настоящим показателем инфляции.
"Мы посчитали, что за год стоимость традиционного новогоднего корзины на одну небольшую семью выросла с 1 200 до 1 433 гривен. Шампанское, водка, сыр, маринованные огурцы, красная икра, колбаса вареная, курица, картофель, масло сливочное, батон, мандарины, майонез, яйца, торт "Киевский" – все это в целом подорожало на 19,4%. Вот это и есть настоящий показатель инфляции, а не те 7,5 процента, о которых рапортует правительство", – пояснил Шахов.
Нардеп отметил, что украинцы поставлены в условия, когда придется урезать праздничное меню.
"Прожиточный минимум в этом году подняли на 77 гривен, а цены на продукты выросли аж на 20 процентов! Теперь человеку, чтобы уложиться в прошлогодний праздничный бюджет, надо отказаться или от сладкого, или от алкоголя. Новый год "без шампанского" – это и есть "настоящие" правительственные реформы", – подчеркнул Шахов.
Народный депутат от "Нашего края" призвал власть немедленно отреагировать на бесконтрольный рост цен.
"Рост цен это то, что реально волнует и возмущает людей. То, с чем люди сталкиваются ежедневно, ежечасно. Пока власть прячет голову в песок, украинцы думают, как прокормить себя и свои семьи. Правительству следует отбросить свою страусиную политику – немедленно вернуть государственный контроль за ценами на социально значимые продукты и принять неотложные меры для преодоления реальной инфляции", – резюмировал Шахов.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев этого года индекс потребительских цен на продукты питания вырос на 7,5%. В июле этого года прожиточный минимум в Украине повысили с 1 700 до 1 777 грн, а с 1 декабря – до 1853 грн.
В общем, за год прожиточный минимум вырос на 9%. В то же время украинцы тратят на еду около 50% всех своих доходов, что характеризует Украины как бедную страну. Жители стран Евросоюза тратят на еду 8–25%, Китая – 22,5%, США – 6,3%.