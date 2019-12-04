Кабінет міністрів прийняв рішення додати 283 млн гривень Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.

Таким чином Кабмін збільшив фінансування субсидій.

"Кабмін додав 283 мільйони Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі. Спочатку запланованої суми в 10 млрд забракло", - написав Гончаренко.

Зазначимо, у січні-жовтні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 3706,4 тис. домогосподарств, що на 39,3% менше, ніж у січні-жовтні 2018 року. За цей час призначено субсидії 4655,0 т тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась на 20,4%.

РБК-Україна писало, що у державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, на початку листопада президент Володимир Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат.