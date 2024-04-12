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Галущенко: цель России - тотальный блэкаут в Украине, система пока работает стабильно

Пятница 12 апреля 2024 16:33
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Галущенко: цель России - тотальный блэкаут в Украине, система пока работает стабильно Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (atom.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Целью российских террористов во время атак на энергетическую инфраструктуру, является устроить тотальный блэкаут в Украине.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу "Рада".

"Сейчас действительно происходят самые масштабные атаки на энергосистему. И 22 марта была на самом деле самая большая атака за весь период большой агрессии и влияние очень существенное. Ежедневно и каждую ночь они атакуют, и влияние этих атак соответственно увеличивается в негативном смысле этого слова", - заявил Галущенко.

Министр добавил, что ключевым сегодня является то, что система продолжает работать стабильно. В то же время главной целью врага является тотальный блэкаут в стране.

Он добавил, что самая сложная ситуация со светом сегодня в Харькове, где применяются графики отключений.

В том же числе Галущенко призвал украинцев готовиться к любым сценариям этой весной и летом.

Ситуация со светом в Украине

Как рассказывало "Укрэнерго", с 06:25 в Харьковской области были применены аварийные отключения. Сейчас обесточены около 210 тысяч потребителей. В то же время в других регионах ограничения не применялись.

"Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - добавили в "Укрэнерго".

Тем временем на Криворожье действуют лимиты потребления для промышленных потребителей.

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