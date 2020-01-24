Кабмін дав старт кредитуванню мікро- та малого бізнесу в Україні

Кабінет міністрів України схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" для малого бізнесу в Україні з 1-го лютого. Про це повідомив глава Кабміну Олексій Гончарук у своєму Telegram.

Вказано, що програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.

"Уряд визначив механізм використання бюджетних коштів у межах діяльності Фонду розвитку підприємництва. Реалізація програми "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає низку інструментів для забезпечення доступності кредитів", - поінформував глава уряду.

Нагадаємо, 23 січня набув чинності закон, який передбачає направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні. Раніше законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, 14 січня нардепи підтримали відповідний проект закону 2589, за нього проголосував 261 парламентарій. За основу Верховна рада прийняла документ у кінці грудня.

Додамо також, раніше анонсувалося, що Кабмін готує до запуску програму з підтримки мікро- та малого підприємництва, яка почне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років.