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Кабмін за два тижні представить новий макропрогноз, - Гончарук

Новини » Економіка     21.02.2020 - 11:00
Кабмін за два тижні представить новий макропрогноз, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр-міністр зробив відповідну заяву у ході представлення звіту уряду у ВР

Кабінет міністрів України за два тижні представить новий макропрогноз. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ході представлення звіту уряду у Верховній раді.

За словами Гончарука, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства вже працює над цим питанням.

"Макропрогноз - це завжди передбачення. Навіть короновірус як явище у світі серйозно впливає на економіку. І може бути підставою для перегляду макропрогнозу. Зараз, звичайно, потрібно його переглядати. Мінекономіки вже над цим працює. Я думаю, що десь у найближчі пару тижнів ми вийдемо з новим макропрогнозом", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, в січні глава Мінекономіки Тимофій Милованов заявив, що відомство збирається переглянути свій макропрогноз для України в січні у зв'язку з валютним курсом. Цей крок, за словами міністра, може спричинити перегляд бюджету на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна, Держстат повідомляв, що вперше за роки незалежності України в грудні 2019 року на споживчому ринку спостерігалася дефляція - ціни знизилися на 0,2%. До цього в грудні було зафіксоване лише зростання цін.

Додамо також, раніше Милованов заявляв, що очікує зміцнення курсу в 2020 році. Це, за словами міністра, буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниекономікаОлексій Гончарук
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