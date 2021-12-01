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Більшість українців проти воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ

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Україна, Середа 01 грудня 2021 10:54
Більшість українців проти воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ Фото: воєнний стан у відповідь на нарощення Росією військ підтримують третина українців
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці листопада 2021 року за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону виступають 32,8% українців. Не підтримують це - 58,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Більшість українців проти воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ

Серед респондентів більше тих, хто вважає, що у разі вторгнення Росії Володимир Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач - так вважають 51,6% респондентів проти 35,9%, які вважають, що він здатний ефективно спрацювати.

Більшість українців проти воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 26-29 листопада 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, тільки третина громадян (33%) підтримали введення воєнного стану у 2018 році у відповідь на напад російських військових на українських моряків у Керченській протоці.

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