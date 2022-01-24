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Російське вторгнення: скільки українців вважають загрозу реальною

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 14:39
Російське вторгнення: скільки українців вважають загрозу реальною Фото: українці вважають реальною загрозу вторгнення Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2022 року 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Думають, що вторгнення не буде, 39,1% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України зимою-весною 2022 року?

Російське вторгнення: скільки українців вважають загрозу реальною

Крім того, більшість респондентів - 56,5% - вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми - 29,2%. Порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

На Вашу думку, достатньо чи недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль докладає українська влада для запобігання повномасштабному російському вторгненню?

Російське вторгнення: скільки українців вважають загрозу реальною

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 20-21 січня 2022 року серед 1205 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, у грудні 2021 року 49,2% українців вважали реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Вважали, що вторгнення не буде, 41,4% опитаних.

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