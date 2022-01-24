Російське вторгнення: скільки українців вважають загрозу реальною

У січні 2022 року 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Думають, що вторгнення не буде, 39,1% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України зимою-весною 2022 року?

Крім того, більшість респондентів - 56,5% - вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми - 29,2%. Порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

На Вашу думку, достатньо чи недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль докладає українська влада для запобігання повномасштабному російському вторгненню?

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 20-21 січня 2022 року серед 1205 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.