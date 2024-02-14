RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какая ситуация на границе с Польшей и есть ли очереди со стороны Украины: ответ ГПСУ

Иллюстративное фото: граница Польши и Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Кава

В очереди на въезд в Украину на границе с Польшей находятся около 1300 транспортных средств. Больше всего напротив "Ягодина" и "Равы-Русской".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам Демченко, очередь из около 100 авто также находится в пункте пропуска "Угринов". А вот в пункте пропуска "Устилуг" очередь на территории Польши в сторону Украины отсутствовала.

"Еще направление "Краковец", которое на этот момент не блокируется. Только вчерашние действия в течение часа. По состоянию на утро напротив "Краковца" в сторону Украины на территории Польши находились более 1100 грузовых транспортных средств. Здесь очередь значительна, потому что перевозчики ищут возможность пересечения" границы", - рассказал Демченко.

В то же время посмотреть, есть ли транспортные очереди на выезде из Украины можно на сайты "єЧерги".

"Вы можете ознакомиться с загрузкой на сайте "єЧерги", но, конечно, идет корректировка, водители отказываются от заблокированных направлений и больше регистрируются в направлении "Краковец"", - сказал он.

Демченко отметил, что фактически водителям не приходится стоять под границей в километровых очередях, которые могли бы сотвориться. Они могут ждать где-нибудь в удобных для них местах, а администраторы "єЧерги" сообщают день и время, когда можно пересечь границу.

Блокада границы с Польшей

Напомним, 9 февраля польские фермеры в очередной раз заблокировали на границе с Украиной три пункта пропуска: "Медика - Шегини", "Позвоночное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков.

Недавно польские фермеры устроили провокации на границе с Украиной, они высыпали из фур зерно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаПольшаГраница с Украиной