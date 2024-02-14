Какая ситуация на границе с Польшей и есть ли очереди со стороны Украины: ответ ГПСУ

По словам Демченко, очередь из около 100 авто также находится в пункте пропуска "Угринов". А вот в пункте пропуска "Устилуг" очередь на территории Польши в сторону Украины отсутствовала.

"Еще направление "Краковец", которое на этот момент не блокируется. Только вчерашние действия в течение часа. По состоянию на утро напротив "Краковца" в сторону Украины на территории Польши находились более 1100 грузовых транспортных средств. Здесь очередь значительна, потому что перевозчики ищут возможность пересечения" границы", - рассказал Демченко.

В то же время посмотреть, есть ли транспортные очереди на выезде из Украины можно на сайты "єЧерги".

"Вы можете ознакомиться с загрузкой на сайте "єЧерги", но, конечно, идет корректировка, водители отказываются от заблокированных направлений и больше регистрируются в направлении "Краковец"", - сказал он.

Демченко отметил, что фактически водителям не приходится стоять под границей в километровых очередях, которые могли бы сотвориться. Они могут ждать где-нибудь в удобных для них местах, а администраторы "єЧерги" сообщают день и время, когда можно пересечь границу.

Блокада границы с Польшей

Напомним, 9 февраля польские фермеры в очередной раз заблокировали на границе с Украиной три пункта пропуска: "Медика - Шегини", "Позвоночное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков.

Недавно польские фермеры устроили провокации на границе с Украиной, они высыпали из фур зерно.

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