Яка ситуація на кордоні з Польщею та чи є черги з боку України: відповідь ДПСУ

За словами Демченка, черга з близько 100 авто також є в пункті пропуску "Угринів". А ось у пункті пропуску "Устилуг" черга на території Польщі в бік України була відсутня.

"Ще є напрямок "Краківець", який на цю мить не блокується. Лише вчорашні дії протягом години. Станом на ранок навпроти "Краківця" в бік України на території Польщі перебували понад 1100 вантажних транспортних засобів. Тут черга значна, бо перевізники шукають можливість перетину кордону", - розповів Демченко.

Водночас подивитись, чи є транспортні черги на виїзді з України можна на сайти "єЧерга".

"Ви можете ознайомитися з завантаженням на сайті "єЧерги", але, звісно, йде коригування, водії відмовляються від заблокованих напрямків та більше реєструються у напрямку "Краківець", - сказав він.

Демченко зауважив, що фактично водіям не доводиться стояти під кордоном в кілометрових чергах, які могли б створитися. Вони можуть чекати деінде в зручних для них місцях, а адміністратори "єЧерги" повідомляють день та час, коли можна перетнути кордон.

Блокада кордону із Польщею

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери в черговий раз заблокували на кордоні з Україною три пункти пропуску: "Медика - Шегині", "Хребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".

На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок.

Нещодавно польські фермери влаштували провокації на кордоні з Україною, вони висипали з фур зерно.

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