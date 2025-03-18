Как вырастут цены в Украине: прогноз аналитиков, банкиров и населения

Финансовые аналитики в феврале 2025 года сохранили прогноз по инфляции на уровне 7,8% в течение ближайших 12 месяцев.

Инфляционные ожидания населения улучшаются второй месяц подряд. Население в феврале ожидало инфляцию в 9,9% после 11,0% в январе и 11,3% в декабре.

Банкиры в январе ожидали инфляцию на уровне 9,0%. Прогноз улучшен по сравнению с октябрем прошлого года (9,2%).

Руководители предприятий прогнозируют инфляцию на уровне 10,3% (прогноз за ноябрь).

Прогнозы правительства и НБУ

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2025 года выросли на 0,8%. Годовая инфляция ускорилась до 13,4%.

Напомним, в январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т.ч. из-за диспропорций на рынке труда.

Инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться. По прогнозу НБУ, инфляция достигнет 14,3% в конце I квартала, а уже в конце II квартала будет 13,6%, в конце III квартала - 12%, в конце IV квартала - 8,4%.

Как заявили Минэкономики, главной причиной ускорения роста цен в Украине было повышение тарифов электроэнергию после российских атак. Дополнительным фактором был плохой урожай 2024 года.

Как отметили в министерстве, в целом в течение 2024 года ценовая динамика была приемлемой и "ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени, учитывая, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике".