Как вырастет тариф на электроэнергию для населения: глава НКРЭКУ озвучил два предложения

"Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч", - сказал он.

По его словам, возможное повышение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

"После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", - сказал Ущапковский.

В то же время чиновник заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас открыт.