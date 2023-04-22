Як зросте тариф на електроенергію для населення: голова НКРЕКП озвучив дві пропозиції

"Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год", - сказав він.

За його словами, можливе підвищення тарифів для населення пов'язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

"Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходженння нового опалювального сезону такі схеми є неможливими", - сказав Ущапковський.

Водночас чиновник заявив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим.