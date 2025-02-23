Россияне массированно атакуют Украину дронами: что известно о последствиях атаки

В ночь с 22 на 23 февраля российские оккупанты запустили по Украине дроны и атакуют различные регионы. В результате падения обломков БпЛА, а также запуска баллистики, в разных городах зафиксированы повреждения, пожары и есть пострадавшие люди.

РБК-Украина собрало основные данные, которые известны по состоянию на сейчас.

В список городов, которые атаковали россияне, попали: Киев, Одесский район, Запорожье, Кривой Рог.

Что известно об атаке на Киев

В Киеве в результате падения обломков вражеских дронов пострадали Печерский, Голосеевский и Дарницкий районы.

В частности, в Печерском остатки БпЛА упали на открытой территории, были повреждены окна в нежилом здании рядом. Обошлось без пострадавших.

В Голосеевском районе после падения обломков БпЛА был зафиксирован пожар в частном доме. Информации о пострадавших не было.

В то же время в Дарницком районе в месте, где упали обломки беспилотников, тоже возник пожар. Известно о по меньшей мере трех поврежденных частных домах и автомобилях.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что обломки БпЛА обнаружены и на территории Национального ботанического сада имени Н.Гришко.

Ракетный обстрел Кривого Рога

Вечером, 22 февраля, россияне осуществили ракетный обстрел города. Из-за атаки был поврежден инфраструктурный объект. Известно об одном погибшем мужчине в больнице, а также двух пострадавших женщинах - 30 и 31 лет.

Незадолго до атаки в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Судя по всему, в случае Кривым Рогом это именно она и была.

Атака россиян на Одесский регион

Одесский регион противник атаковал ударными беспилотниками, из-за чего загорелся частный дом. Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Обстрел Запорожья

По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, в результате обстрела Запорожья возникло возгорание в частном секторе. В нескольких многоэтажках повреждены окна. Ранения получила 53-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей помощь.