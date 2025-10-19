Как изменился фронт за сутки: карты Генштаба показали ситуацию на всех направлениях

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 6343 дроны-камикадзе и осуществили 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

Сподобовка, Лозовая Харьковской области;

Долинка, Степногорск Запорожской области;

Одрадокаменка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 162 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.



На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.



На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Среднее и Заречное.



На Славянском направлении, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка, противник восемь раз атаковал позиции наших войск.



На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, захватчик атаковал в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.



На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.



На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.



На Александровском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.



На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.



На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе населенного пункта Степное.



На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.