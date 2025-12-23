Как изменится парк украинской артиллерии: что говорят ВСУ

"В ВСУ - а именно в Ракетных войсках и артиллерии - находится на вооружении около 30 различных моделей артиллерийских систем. Это и советские системы, и украинские современные "Богданы", и иностранные", - отметил Журавлев.

Он также отметил, что Украина - единственная страна, которая на сегодня использует такой широкий спектр артиллерийского вооружения и боеприпасов. И этим всем на самом деле очень трудно оперировать.

"Наличие большого парка именно различных систем усложняет логистику. Ведь эти системы не могут быть заменены друг другом во время ремонтов. Каждая артиллерийская система имеет свое шасси, свои прицельные устройства и т.д.", - уточнил заместитель начальника штаба командования РВИА.

По его словам, также определенное количество артиллерийского вооружения сейчас находится на ремонте. Поскольку некоторые системы приходится отправлять за границу - как следствие, их ремонт может затягиваться на полгода, а иногда даже и на год.

Изменение и замена парка артиллерийских систем будет происходить постепенно. Среди систем, которые РВИА хотели бы оставить на вооружении в краткосрочной перспективе - "Богданы" различных модификаций, CAESAR, PzH 2000, RCH 155, М777, Archer и другие образцы, которые хорошо себя зарекомендуют в ходе боевых действий.

"Возможно, в какой-то среднесрочной перспективе у нас вообще останется только одна артиллерийская система - "Богдана", но в различных модификациях. Потому что "Богданы" - это наше производство. Предприятие осуществляет техническое сопровождение, организует проведение ремонтов образцов, которые вышли из строя", - добавил он.