ПФУ затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за 2021 рік: як змінилася сума
Фото: розмір зарплати для розрахунку пенсій за 2021 рік виріс на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати 2021 рік, який відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 25,5% до 12 993,56 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
Згідно з даними ПФУ, середня зарплата в 2021 році склала:
- Січень - 11 522,64 гривень,
- Лютий - 11 762,28 гривень,
- Березень - 12 349,97 гривень,
- Квітень - 12 561,59 гривень,
- Травень - 12 660,61 гривень,
- Червень - 14 185,04 гривень,
- Липень - 12 911,88 гривень,
- Серпень - 12 397,62 гривень,
- Вересень - 13 095,82 гривень,
- Жовтень - 13 235,32 гривень,
- Листопад - 13 378,29 гривень,
- Грудень - 15 700,65 гривень.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік у сумі 10 340,35 гривень.