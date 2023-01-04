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Доходы ПФУ выросли более чем на 100 млрд. гривен: сколько выплатили пенсий за 2022 год

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Украина, Среда 04 января 2023 14:29
Доходы ПФУ выросли более чем на 100 млрд. гривен: сколько выплатили пенсий за 2022 год Фото: расходы на пенсии увеличили за год на 12,6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд гривен. Это на 108,6 млрд гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ составили 403,6 млрд гривен (из которых 23,3 млрд гривен средства из государственного бюджета Украины за некоторые категории застрахованных лиц). Из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других планируемых выплат поступило 210,4 млрд гривен.

Общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты составила 590,0 млрд гривен, против 520,9 млрд гривен в 2021 году.

На выплату пенсий в 2022 году направлено 574,2 млрд гривен, что на 12,6% больше, чем в 2021 году (509,9 млрд. гривен).

На выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг направлено 6,4 млрд гривен.

Доходы ПФУ выросли более чем на 100 млрд. гривен: сколько выплатили пенсий за 2022 год

Напомним, по данным ПФУ, с начала 2022 года средняя пенсия выросла на 767,67 гривен (на 19,2%) и составила на 1 октября 2022 4 759,2 гривен.

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