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Как изменились темпы производства оружия в России: ответ Буданова

Киев, Воскресенье 23 февраля 2025 15:45
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Как изменились темпы производства оружия в России: ответ Буданова Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне наращивают производство боеприпасов и дроновой техники. При этом темпы производства по основным видам вооружения почти не изменилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова во время форума "Украина. Год 2025".

"По основным видам вооружения они (темпы производства, - ред.) или такие же, как были в прошлом году, или частично уменьшены. Что касается самого основного вооружения", - сказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, по боеприпасам, особенно корректируемых авиабомб, и дроновой технике россияне "сильно шагают вперед" и значительно наращивают их производство.

Запас ракет РФ

Напомним, в конце декабря 2024 года представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что арсенал дальнобойных ракет России сейчас насчитывает до 1400 единиц вооружения различного. Часть из этого так называемый неприкосновенный запас.

По данным ГУР, запас России - это около 350 крылатых ракет "Калибр", 500 противокорабельных ракет среднего радиуса действия "Оникс", более 130 ракет типа "Искандер" и более 400 ракет класса "Х-101".

Кроме того, по словам Юсова, у России было более 50 аэробаллистических ракет типа "Кинжал", которые запускаются с самолетов МиГ-31К.

Также отметим, что в ночь на 23 февраля Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 267 единиц. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Главное управление разведки Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
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