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Як змінилися темпи виробництва зброї в Росії: відповідь Буданова

Київ, Неділя 23 лютого 2025 15:45
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Як змінилися темпи виробництва зброї в Росії: відповідь Буданова Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни нарощують виробництво боєприпасів і дронової техніки. При цьому темпи виробництва основних видах озброєння майже не змінилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова під час форуму "Україна. Рік 2025".

"По основних видах озброєння вони (темпи виробництва, - ред.) або такі самі, як були минулого року, або частково зменшені. Що стосується самого основного озброєння", - сказав керівник ГУР.

За словами Буданова, щодо боєприпасів, особливо коригованих авіабомб, та дронової техніки росіяни "сильно крокують вперед" і значно нарощують їх виробництво.

Запас ракет РФ

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що арсенал далекобійних ракет Росії наразі налічує до 1400 одиниць озброєння різного. Частина з цього так званий недоторканий запас.

За даними ГУР, запас Росії - це близько 350 крилатих ракет "Калібр", 500 протикорабельних ракет середнього радіуса дії "Онікс", понад 130 ракет типу "Іскандер" та понад 400 ракет класу "Х-101".

Крім того, за словами Юсова, у Росії було понад 50 аеробалістичних ракет типу "Кинджал", які запускаються з літаків МіГ-31К.

Також зазначимо, що в ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 267 одиниць. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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