Як змінилися темпи виробництва зброї в Росії: відповідь Буданова

Росіяни нарощують виробництво боєприпасів і дронової техніки. При цьому темпи виробництва основних видах озброєння майже не змінилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова під час форуму "Україна. Рік 2025".

За словами Буданова, щодо боєприпасів, особливо коригованих авіабомб, та дронової техніки росіяни "сильно крокують вперед" і значно нарощують їх виробництво.

"По основних видах озброєння вони (темпи виробництва, - ред.) або такі самі, як були минулого року, або частково зменшені. Що стосується самого основного озброєння", - сказав керівник ГУР.

Запас ракет РФ

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що арсенал далекобійних ракет Росії наразі налічує до 1400 одиниць озброєння різного. Частина з цього так званий недоторканий запас.

За даними ГУР, запас Росії - це близько 350 крилатих ракет "Калібр", 500 протикорабельних ракет середнього радіуса дії "Онікс", понад 130 ракет типу "Іскандер" та понад 400 ракет класу "Х-101".

Крім того, за словами Юсова, у Росії було понад 50 аеробалістичних ракет типу "Кинджал", які запускаються з літаків МіГ-31К.

Також зазначимо, що в ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 267 одиниць. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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