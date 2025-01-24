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Более 7 тысяч постановлений за год. Когда невнимательных водителей могут наказать серьезным штрафом

Пятница 24 января 2025 08:30
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Более 7 тысяч постановлений за год. Когда невнимательных водителей могут наказать серьезным штрафом За нарушение ПДД водителям грозят штрафы (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Киева напомнила украинцам о необходимости соблюдать правила парковки транспортных средств. Получить штраф можно, в частности, за остановку или стоянку на месте для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Наказание за парковку на местах для лиц с инвалидностью

В полиции рассказали, что регулярно фиксируют одно и то же нарушение - парковку на местах для людей с инвалидностью.

Учитывая это гражданам напомнили, что право на остановку, стоянку или парковку своих транспортных средств на таких местах имеют:

  • водители с инвалидностью;
  • те водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

При этом на автомобилях должны быть размещены опознавательные знаки "Водитель с инвалидностью" (или же у водителя или пассажира должны быть документы, подтверждающие инвалидность).

"Если вы - водитель, который намеренно или по невнимательности припарковался на месте для лиц с инвалидностью, не имея на то оснований, патрульные вынесут постановление за такое нарушение", - отметили в пресс-службе полиции.

Уточняется, что в таком случае человек будет обязан уплатить штраф в размере от 1 020 до 1 700 гривен.

Правоохранители напомнили также, что на местах для лиц с инвалидностью запрещены:

  • остановка или стоянка;
  • создание препятствий в стоянке или остановке транспортного средства.

"Также запрещено использование на автомобиле опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" без надлежащих на то оснований", - добавили в полиции.

В завершение правоохранители обратились к гражданам и призвали их соблюдать правила дорожного движения (ПДД), быть внимательными, сознательными, а также уважать права других участников дорожного движения во время парковки своего автомобиля.

Более 7 тысяч постановлений за год. Когда невнимательных водителей могут наказать серьезным штрафомБолее 7 тысяч постановлений за год. Когда невнимательных водителей могут наказать серьезным штрафом

Публикация Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Несколько позже украинцам рассказали также, что за 2024 год полицейские вынесли 7 303 постановления по части 6 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Остановка или стоянка на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью".

Более 7 тысяч постановлений за год. Когда невнимательных водителей могут наказать серьезным штрафом

Пост патрульных насчет количества вынесенных постановлений (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее водителям назвали 12 мест, где категорически запрещено парковаться.

Читайте также, зачем украинским водителям нужно проверять номерные знаки перед выездом.

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