В Украине зафиксировали крайне низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью
Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, а также высокий уровень тревожности. В то же время значительная часть респондентов чувствует смысл и ценность в своей деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенного КМИС.
Основные результаты
Удовлетворенность жизнью: Больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне.
Ощущение смысла и ценности того, чем человек занимается: Опрошенные украинцы преимущественно положительно оценивали свою деятельность - 62% считают то, чем занимаются в жизни, полным смысла и стоящим усилий.
Уровень счастья: Каждый второй опрошенный испытывает счастье на низком или среднем уровнях. Лишь 43% респондентов указали на высокий или очень высокий уровень счастья.
Уровень тревожности: 43% респондентов испытывали высокий уровень тревоги.
"Результаты показывают интересную особенность: хотя 75% опрошенных украинцев недовольны своей жизнью, а 65% испытывают высокий уровень тревоги, 62% все же находят значительный смысл в том, чем занимаются", - комментирует Елена Литвинова, партнер агентства Ruban Litvinova Social Impact Advisory и соавтор проекта.
Сравнение с показателями Великобритании
Авторы исследования также сравнили общий уровень личного благосостояния украинцев с британскими данным. Этот уровень по всем ключевым показателям значительно уступает британским.
Почти половина опрошенных украинцев испытывают высокий уровень неудовлетворенности жизнью, тогда как в Великобритании таких только 6%.
Примерно трое из пяти опрошенных украинцев считают свою деятельность содержательной. В Великобритании такого мнения придерживаются четверо из пяти.
Чувствовали себя счастливыми накануне 43% украинцев, в то время, как в Великобритании - 74%.
Почти каждый второй украинец сталкивается с высоким уровнем тревожности, тогда как в Британии это касается примерно каждого четвертого.
Исследование реализовано Агентством по разработке импакт стратегий Ruban Litvinova Social Impact Advisory и Киевским международным институтом социологии (КМИС) при содействии сообщества Social Value Ukraine в июне 2024 года. Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) и охватил 2008 респондентов с подконтрольных правительству Украины территорий.
Напомним, по данным КМИС, в 2024 году 87% украинцев попадали по меньшей мере в одну стрессовую ситуацию. Чаще всего это были обстрелы и бомбежки. В 2023 и 2024 годах фиксируются худшие показатели за все время с 2000 года. В 2013 довоенном году в той или иной стрессовой ситуации было 52% населения.