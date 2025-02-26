В Украине зафиксировали крайне низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью

Большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, а также высокий уровень тревожности. В то же время значительная часть респондентов чувствует смысл и ценность в своей деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенного КМИС .

Основные результаты

Удовлетворенность жизнью: Больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне.

Ощущение смысла и ценности того, чем человек занимается: Опрошенные украинцы преимущественно положительно оценивали свою деятельность - 62% считают то, чем занимаются в жизни, полным смысла и стоящим усилий.

Уровень счастья: Каждый второй опрошенный испытывает счастье на низком или среднем уровнях. Лишь 43% респондентов указали на высокий или очень высокий уровень счастья.

Уровень тревожности: 43% респондентов испытывали высокий уровень тревоги.

"Результаты показывают интересную особенность: хотя 75% опрошенных украинцев недовольны своей жизнью, а 65% испытывают высокий уровень тревоги, 62% все же находят значительный смысл в том, чем занимаются", - комментирует Елена Литвинова, партнер агентства Ruban Litvinova Social Impact Advisory и соавтор проекта.

Сравнение с показателями Великобритании

Авторы исследования также сравнили общий уровень личного благосостояния украинцев с британскими данным. Этот уровень по всем ключевым показателям значительно уступает британским.

Почти половина опрошенных украинцев испытывают высокий уровень неудовлетворенности жизнью, тогда как в Великобритании таких только 6%.

Примерно трое из пяти опрошенных украинцев считают свою деятельность содержательной. В Великобритании такого мнения придерживаются четверо из пяти.

Чувствовали себя счастливыми накануне 43% украинцев, в то время, как в Великобритании - 74%.

Почти каждый второй украинец сталкивается с высоким уровнем тревожности, тогда как в Британии это касается примерно каждого четвертого.

Исследование реализовано Агентством по разработке импакт стратегий Ruban Litvinova Social Impact Advisory и Киевским международным институтом социологии (КМИС) при содействии сообщества Social Value Ukraine в июне 2024 года. Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) и охватил 2008 респондентов с подконтрольных правительству Украины территорий.