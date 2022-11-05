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Как зима повлияет на ход боевых действий: оценка ISW

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 08:50
Как зима повлияет на ход боевых действий: оценка ISW Фото: Как зима повлияет на ход боевых действий (unian)
Автор: Милан Лелич, Татьяна Степанова

Ход дальнейших боевых действий на территории Украины зависит от того, какой будет эта зима.

Об этом рассказала аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко в интервью РБК-Украина.

"Зима - очень интересный период, будет ли она суровой или мягкой. По нашим оценкам, боевые действия зимой обычно интенсифицируются, когда земля замерзает. Если вы посмотреть на постящиеся россияне снимки из Бахмута, их танки покрыты грязью, дороги очень раскислы ", - сказала Степаненко.

Она отметила, что если зима будет суровой, боевые действия станут более интенсивными с конца декабря по февраль. Если зима будет мягкой, интенсивность снизится по этим причинам.

Кроме того, ситуация с раскисшей землей бьет по россиянам гораздо больше, чем по украинцам. Российские войска демонстрируют в таком случае меньшую мобильность, когда перемещаются не по дорогам. Мы видели подобное в феврале-марте, когда они пытались продвигаться именно по дорогам и это позволяло людям их отслеживать.

"Так что все зависит от того, какой будет зима", - подытожила аналитик.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ISW прогнозируют, что ВСУ до конца этого года могут взять под свой контроль правобережье Херсонской области. А вот по поводу самого освобождения Херсона - ситуация не понятная, поскольку пока трудно спрогнозировать, что именно будут делать россияне.

Также ранее мы писали, что аналитик ISW Екатерина Степаненко считает, что Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины.

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