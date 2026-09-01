Как собирать донаты без блокировки карт и потери доверия: семь правил от ПриватБанка

Главное: Миллиардные объемы : в начале 2025 года клиенты ПриватБанка направили на благотворительность более 2,8 млрд гривен.

: в начале 2025 года клиенты ПриватБанка направили на благотворительность более 2,8 млрд гривен. Запросы общества : 70% украинцев называют регулярную и понятную отчетность определяющим фактором доверия.

: 70% украинцев называют регулярную и понятную отчетность определяющим фактором доверия. Риски карт : массовые поступления на личные или зарплатные карты могут вызвать проверку финмониторинга.

: массовые поступления на личные или зарплатные карты могут вызвать проверку финмониторинга. Предупреждение банка : о масштабных сборах стоит заранее уведомлять банк с указанием цели и ориентировочных сумм.

: о масштабных сборах стоит заранее уведомлять банк с указанием цели и ориентировочных сумм. Безопасность средств: остаточные средства со сборов лучше не тратить на личные нужды – их следует вернуть или перенаправить на аналогичную цель.

Более 1,8 млрд гривен – такую сумму перечислили на благотворительность клиенты ПриватБанка только в течение 2025 года. Еще более 1 миллиарда за 1 полугодие – в этом году. Несмотря на общую тенденцию к снижению активности донаторов, наша статистика показывает противоположное.

За каждой из этих транзакций стоит человек, решивший помочь – военным, медикам, детям, людям, потерявшим дом. Каждый такой перевод начинается с доверия.

Не случайно, по данным КМИС, именно волонтерам сегодня больше всего доверяют украинцы – 81% граждан. Но "доверие" – это, пожалуй, самое хрупкое понятие. И потерять его значительно легче, чем завоевать.

Одна ошибка может разрушить репутацию целых фондов. Формирует же это доверие в первую очередь регулярная и понятная отчетность. Именно ее назвали определяющим фактором 70% респондентов нашего исследования, проведенного совместно с Центром социальных изменений и поведенческой экономики.

Сейчас украинцам уже недостаточно знать, что сбор просто завершился успешно. Они хотят понимать, как именно были использованы средства и какой результат они дали.

Это изменение четко показывает, что украинская благотворительность взрослеет. Мы постепенно переходим от культуры эмоционального доната к культуре ответственной помощи, где прозрачность становится такой же важной, как и скорость. И чтобы доверие как актив приумножать, в него нужно системно инвестировать.

Что помогает строить доверие?

Не собирайте большие суммы на личную карту. Самый частый формат сбора, который существует сейчас, – сбор на собственную карту. Но это не всегда лучший вариант.

Регулярные поступления от большого количества людей могут попасть в поле внимания финансового мониторинга, ведь банк не может догадаться, что эти поступления – донаты на сбор.

Финучреждения не имеют права игнорировать такие операции: это требование законодательства, которое одинаково касается всех. Банк должен спросить: "Почему на карте началась такая аномальная активность?" Поэтому лучше воспользоваться отдельным инструментом для сбора, вместо того чтобы принимать средства, например, на зарплатную карту.

Предупредите свой банк о сборе. Сообщите цель, ориентировочную сумму и то, что количество платежей может вырасти, чтобы финмониторинг понимал, почему на ваших счетах происходит аномальная активность.

Позаботьтесь о документах. Сохраняйте чеки, накладные, акты приема-передачи, банковские выписки и другие подтверждения того, что средства использованы по назначению.

Пользуйтесь современными инструментами сбора средств. Времена, когда достаточно было опубликовать номер карты и собрать миллион, постепенно остаются в прошлом.

Сегодня люди хотят видеть больше. Они хотят знать, кто проводит сбор, какова его цель, сколько уже удалось собрать и сколько еще нужно. Именно поэтому стоит использовать специализированные инструменты сбора средств, например, "Конверты". Благодаря таким инструментам человек видит понятную цель сбора, его прогресс и чувствует себя значительно увереннее.

Работайте прозрачно. Позаботьтесь о том, чтобы сбор был оформлен надлежащим образом, и впоследствии налоговая не признала полученные средства вашим доходом и не начислила налоги или штрафы.

Придерживайтесь заявленной цели сбора. Не меняйте назначение средств без объяснений и заботьтесь о безопасности сбора. Например, публиковать номер карты или IBAN можно, но никому не сообщайте CVV-код, одноразовые пароли или другие данные для авторизации.

И последнее: если вы не использовали все собранные средства на заявленную цель, то использовать их на личные нужды или с какой-либо другой целью не стоит. Лучше вернуть их донаторам или, если это невозможно, направить на аналогичную благотворительную цель.

Отчитывайтесь, отчитывайтесь и еще раз отчитывайтесь. Именно здесь сегодня происходит самая большая трансформация. Раньше многие воспринимали отчет как финальную формальность. На самом деле именно отчет определяет, вернется ли к вам донор в следующий раз.

Просто обнародовать сумму, которую удалось собрать, уже недостаточно. Люди хотят увидеть купленную технику, полученную помощь, реализованный проект. Они хотят понимать, что их вклад действительно изменил чью-то жизнь. Поэтому сейчас отчетность необходимо закладывать еще на этапе планирования самого сбора. Если вы хотите, чтобы люди возвращались, показывайте реальную результативность в деталях.

Почему волонтерству нужна система

Эти простые правила – рафинированная сборка запросов, которые мы получаем от волонтеров, фондов, общественных организаций. Обычно вопросы очень похожи: Как правильно организовать сбор? Как не допустить блокировки счета? Как работает финансовый мониторинг? Как оформить отчетность? Когда уже пора создавать благотворительный фонд?

Я искренне убежден: украинское волонтерство уже давно стало частью нашей национальной стойкости, частью идентичности. Сегодня оно переходит на новый этап – уровень профессиональных стандартов.

Когда это не просто эмоциональный порыв, а системная работа. Поэтому будущее благотворительности зависит не только от готовности людей помогать. Оно зависит от того, насколько мы научимся беречь и культивировать доверие.