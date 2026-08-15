Как увеличить свою пенсию на 52%: ПФУ напомнил важное правило

Пенсионеры, уже имеющие право на выплаты по возрасту, могут отложить их оформление и получить существенную надбавку. Чем дольше человек ждет, тем больше будет итоговый размер пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Главное:
Если пенсионер откладывает оформление выплат, основной размер пенсии увеличивается каждый полный месяц страхового стажа, отработанный после достижения пенсионного возраста. Размер надбавки зависит от того, сколь длинной была отсрочка:
Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется - учитывают только полностью отработанные месяцы.
Если перевести проценты в конкретные годы ожидания, прибавка выглядит следующим образом:
Так, например, если человек откладывает оформление пенсии на 70 месяцев, то есть почти на шесть лет, основной размер выплаты вырастет на 52,5 процента.
Пенсионный фонд обращает внимание на несколько важных нюансов:
Пенсия назначается с учетом страхового стажа в день обращения. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту требуется 32 года страхового стажа.
Ранее, в июне, юрист объясняла алгоритм действий для военнообязанных, если из-за технического сбоя возникают разногласия между бумажным военным билетом и государственным реестром, ведь именно такая ошибка может стать основанием для принудительной доставки в ТЦК.
12 августа РБК-Украина писало, что при одинаковом трудовом стаже размер пенсии украинцев может существенно отличаться, ведь итоговая сумма зависит от официальной зарплаты и установленного коэффициента стажа.
На следующий день, 13 августа, стало известно, что некоторые категории пенсионеров – в том числе многодетные матери - могут получать дополнительную надбавку в размере 35-40 процентов без ежегодной индексации/