Як збільшити свою пенсію на 52%: ПФУ нагадав важливе правило

Головне: Враховують лише повні місяці страхового стажу, неповний місяць до розрахунку не входить.

За рік очікування пенсія збільшується на 6 відсотків.

Понад 60 місяців відстрочки - на 0,75 відсотка за кожен місяць.

До 60 місяців відстрочки основний розмір пенсії зростає на 0,5 відсотка за кожен місяць.

Пенсію з відстрочкою може оформити будь-хто, хто вже має право на виплати за віком.

На скільки зростає пенсія за кожен місяць очікування

Якщо пенсіонер відкладає оформлення виплат, основний розмір пенсії збільшується за кожен повний місяць страхового стажу, відпрацьований після досягнення пенсійного віку. Розмір надбавки залежить від того, наскільки довгою була відстрочка:

до 60 місяців відстрочки - плюс 0,5 відсотка за кожен місяць;

понад 60 місяців відстрочки - плюс 0,75 відсотка за кожен місяць.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється - враховують лише повністю відпрацьовані місяці.

Приклади розрахунку надбавки

Якщо перевести відсотки в конкретні роки очікування, надбавка виглядає так:

1 рік відстрочки - плюс 6 відсотків;

2 роки - плюс 12 відсотків;

3 роки - плюс 18 відсотків;

4 роки - плюс 24 відсотки;

5 років - плюс 30 відсотків;

6 років - плюс 54 відсотки.

Так, наприклад, якщо людина відкладає оформлення пенсії на 70 місяців, тобто майже на шість років, основний розмір виплати зросте на 52,5 відсотка.

Що варто знати перед відстрочкою

Пенсійний фонд звертає увагу на кілька важливих нюансів:

надбавка стосується лише основного розміру пенсії, а не всіх можливих доплат;

зараховують тільки повні місяці страхового стажу після досягнення пенсійного віку;

пенсію з відстрочкою призначають за зверненням пенсіонера, якщо заява подана не пізніше трьох місяців після завершення останнього повного місяця стажу.

Пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення. У 2026 році для призначення пенсії за віком потрібно 32 роки страхового стажу.

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