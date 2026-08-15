Як збільшити свою пенсію на 52%: ПФУ нагадав важливе правило

Пенсіонери, які вже мають право на виплати за віком, можуть відкласти їх оформлення й отримати суттєву надбавку. Що довше людина чекає, то більшим буде підсумковий розмір пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
Головне:
Якщо пенсіонер відкладає оформлення виплат, основний розмір пенсії збільшується за кожен повний місяць страхового стажу, відпрацьований після досягнення пенсійного віку. Розмір надбавки залежить від того, наскільки довгою була відстрочка:
Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється - враховують лише повністю відпрацьовані місяці.
Якщо перевести відсотки в конкретні роки очікування, надбавка виглядає так:
Так, наприклад, якщо людина відкладає оформлення пенсії на 70 місяців, тобто майже на шість років, основний розмір виплати зросте на 52,5 відсотка.
Пенсійний фонд звертає увагу на кілька важливих нюансів:
Пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення. У 2026 році для призначення пенсії за віком потрібно 32 роки страхового стажу.
Раніше, у червні, юристка пояснювала алгоритм дій для військовозобов'язаних, якщо через технічний збій виникають розбіжності між паперовим військовим квитком та державним реєстром, адже саме така помилка може стати підставою для примусової доставки до ТЦК.
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Наступного дня, 13 серпня, стало відомо, що деякі категорії пенсіонерів - зокрема багатодітні матері - можуть отримувати додаткову надбавку в розмірі 35-40 відсотків без щорічної індексації.