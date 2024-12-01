Как правильно хранить пищу во время отключений света: советы Минздрава

Захватчики продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего в последние недели страна сталкивается с вынужденными отключениями света. В таких обстоятельствах сохранение продуктов питания становится настоящим испытанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (МОЗ).

Как подготовиться к перебоям с электроснабжением?

Сформируйте запас льда, храня пакеты с ним в морозильной камере. Это позволит поддерживать низкую температуру во время отключения света.

Рассмотрите возможность приобретения специальных хладоэлементов. Их удобно хранить в морозильнике, а при необходимости использовать в термосумках или контейнерах для охлаждения.

Подготовьте набор продуктов, которые не требуют хранения в холодильнике. Консервы, крупы, сухофрукты и орехи пригодятся, если отключение затянется дольше, чем предполагалось.

Что делать, если электроэнергию выключили?

Воспользуйтесь льдом и хладоэлементами. Скоропортящиеся продукты можно переместить в термосумки или охлаждающие контейнеры со льдом или предварительно замороженными элементами. Если отключение длится более четырех часов, разложите заранее подготовленные емкости со льдом в холодильник - на нижнюю полку, и в морозильную камеру - на верхнюю. Использование сухого льда позволит хранить пищу до 48 часов.

Распределите продукты: скоропортящиеся оставляйте в самых холодных зонах холодильника или морозильной камеры.

Придерживайтесь правила закрытых дверей. Это поможет дольше удерживать холод. Без открывания дверей холодильник сохранит температуру до четырех часов, а морозильная камера - до двух суток.

Как правильно заполнить холодильник и морозильную камеру?

Холодильник или морозильная камера, заполненные продуктами, дольше сохраняют низкую температуру, поскольку в них меньше воздуха, который нагревается быстрее. Чтобы оптимизировать охлаждение, стоит заполнять эти устройства как можно больше, но не блокировать вентиляционные отверстия и не ставить предметы слишком плотно в основном отсеке - это обеспечит свободную циркуляцию воздуха.

Если в камере остается много пустого пространства, его можно заполнить пластиковыми бутылками с водой, которые также помогут поддерживать стабильную температуру.