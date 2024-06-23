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Как завтра будут выключать свет в Украине: ответ "Укрэнерго"

Иллюстративное фото: в Украине 24 июня свет будут выключать в течение дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине в понедельник, 24 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 24 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00 ", – говорится в сообщении.

В то же время, в период с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина – рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными. Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.

Раньше мы рассказывали, почему графики отключений зависят от погодных условий. Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

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