Як завтра будуть вимикати світло в Україні: відповідь "Укренерго"

"Завтра, 24 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00", - сказано в повідомленні.

Водночас, у період з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина - зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Відключення світла в Україні

Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.

Раніше ми розповідали, чому графіки відключень залежать від погодних умов. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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